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Реал обыграл Вальядолид и возглавил турнирную таблицу Примеры (Фото, Видео)

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Реал обыграл Вальядолид и возглавил турнирную таблицу Примеры (Фото, Видео)
09:18 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Бланкос воспользовались осечкой Барселоны, возглавив таблицу Пример.

В заключительном матче 21-го тура Ла Лиги Реал на выезде обыграл Вальядолид со счетом 1:0.

Бланкос повели в счете в начале поединка, но гол Каземиро был отменен с помощью VAR. На 78-й минуте Начо Фернандес принес Реалу победу, головой замкнув подачу Тони Крооса.

Реал набрал 46 очков и поднялся на первое место Ла Лиги, опередив Барселону. Каталонцы вчера проиграли Валенсии (0:2). Вальядолид с 22 очками идет на 16-й позиции.

Обзор матча:

В следующем туре 1 февраля Реал дома примет Атлетико. Вальядолид в этот же день сыграет против Мальорки.

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