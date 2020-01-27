Когда Колос сможет проводить матчи УПЛ на домашней арене: Павелко назвал дату

Новости спорта:Андрей Павелко проинспектировал реконструкцию стадиона новичка УПЛ Колоса.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко проинспектировал реконструкцию стадиона новичка УПЛ Колоса, сообщает официальный сайт УАФ.

В своем фейсбуке после встречи с президентом Колоса и главой Киевской областной ассоциации футбола Андреем Засухой Павелко отметил, что новый стадион будет готов уже к следующему сезону УПЛ.

Стадион будет рассчитан на 5 тысяч мест после реконструкции и будет отвечать требования для использования на нем системы VAR.

Помимо этого, стадион Колоса будет в себя вмещать современную дренажную систему, а также подогрев поля. Он сможет принимать матчи юношеских и молодежных сборных Украины.

В данный момент Колос выступает в Киеве на Оболонь-Арене. Команда на зимний перерыв ушла на седьмом месте турнирной таблицы УПЛ.