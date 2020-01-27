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"Никогда не забудем": Шевченко почтил память жертв Холокоста

"Никогда не забудем": Шевченко почтил память жертв Холокоста
15:31 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко напомнил о страшной дате в истории.

Ежегодно 27 января весь мир чтит память жертв Холокоста.

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко присоединился к акции и сделал публикацию в Instagram.

Наставник опубликовал символичное изображение, сопроводив комментарием: "Никогда не забудем".

Мир скорбит: легендарный Коби Брайант ушел на небеса (Фото, Видео)

 
 
 
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We never forget #DayOfMemory #Holocaust

Публикация от Andriy Shevchenko (@andriyshevchenko)

Отметим, что сегодня весь спортивный мир также высказывает соболезнования по поводу гибели легендарного игрока НБА Коби Брайанта, который вместе со своей дочерью разбился в результате крушения вертолета.

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Андрей Шевченко, Холокост, Футбол, Новости футбола.
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