"Никогда не забудем": Шевченко почтил память жертв Холокоста

Новости спорта:Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко напомнил о страшной дате в истории.

Ежегодно 27 января весь мир чтит память жертв Холокоста.

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко присоединился к акции и сделал публикацию в Instagram.

Наставник опубликовал символичное изображение, сопроводив комментарием: "Никогда не забудем".

Посмотреть эту публикацию в Instagram We never forget #DayOfMemory #Holocaust Публикация от Andriy Shevchenko (@andriyshevchenko) 27 Янв 2020 в 2:58 PST

Отметим, что сегодня весь спортивный мир также высказывает соболезнования по поводу гибели легендарного игрока НБА Коби Брайанта, который вместе со своей дочерью разбился в результате крушения вертолета.