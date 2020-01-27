"Никогда не забудем": Шевченко почтил память жертв Холокоста

Ежегодно 27 января весь мир чтит память жертв Холокоста.
Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко присоединился к акции и сделал публикацию в Instagram.
Наставник опубликовал символичное изображение, сопроводив комментарием: "Никогда не забудем".
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Отметим, что сегодня весь спортивный мир также высказывает соболезнования по поводу гибели легендарного игрока НБА Коби Брайанта, который вместе со своей дочерью разбился в результате крушения вертолета.