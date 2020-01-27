Экс-игрок Ливерпуля и Ювентуса переходит в Боруссию за € 23 млн

Новости спорта:Дортмундская «Боруссия» согласовала трансфер Джана за € 23 миллиона.

Немецкий полузащитник туринского «Ювентуса» Эмре Джан перейдёт в дортмундскую «Боруссию», сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».

По данным источника, немецкий клуб согласовал трансфер футболиста за € 23 млн. Также «Боруссия» договорилась с Джаном о контракте до лета 2024 года.

Джан стал игроком «Ювентуса» летом 2018 года. К туринскому клубу немец присоединился из «Ливерпуля» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в восьми матчах итальянской Серии А, не отметившись результативными действиями и получив 2 жёлтые карточки.

#EmreCan is getting closer to #BorussiaDortmund from #Juventus for €23M. For him is ready a contract until 2024. Talks ongoing to finalize the deal. #transfers #BVB — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 27, 2020

26-летний Джан является воспитанником мюнхенской «Баварии». Также он играл за леверкузенский «Байер». За сборную Германии сыграл 20 матчей и забил 1 гол.