Скачать
Понедельник, 27.01.2020
Промоутер объяснил выбор соперника для Усика
Промоутер объяснил выбор соперника для Усика
Редкач - Гарсия. Видео боя
Редкач - Гарсия. Видео боя
Мир скорбит: легендарный Коби Брайант ушел на небеса (Фото, Видео)
Мир скорбит: легендарный Коби Брайант ушел на небеса (Фото, Видео)
Динамо обыграло команду Милевского (Видео)
Динамо обыграло команду Милевского (Видео)

Экс-игрок Ливерпуля и Ювентуса переходит в Боруссию за € 23 млн

Экс-игрок Ливерпуля и Ювентуса переходит в Боруссию за € 23 млн
18:07 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Дортмундская «Боруссия» согласовала трансфер Джана за € 23 миллиона.

Немецкий полузащитник туринского «Ювентуса» Эмре Джан перейдёт в дортмундскую «Боруссию», сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».

По данным источника, немецкий клуб согласовал трансфер футболиста за € 23 млн. Также «Боруссия» договорилась с Джаном о контракте до лета 2024 года.

Джан стал игроком «Ювентуса» летом 2018 года. К туринскому клубу немец присоединился из «Ливерпуля» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в восьми матчах итальянской Серии А, не отметившись результативными действиями и получив 2 жёлтые карточки.

Логотип НБА хотят изменить в честь погибшего Коби Брайанта (Фото)

26-летний Джан является воспитанником мюнхенской «Баварии». Также он играл за леверкузенский «Байер». За сборную Германии сыграл 20 матчей и забил 1 гол.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Ливерпуль, ФК Наполи, АПЛ, Чемпионат Англии, Эмре Джан.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета
02 "Падал и трещал": шокирующие подробности авиакатастрофы Коби Брайанта
03 Мир скорбит: легендарный Коби Брайант ушел на небеса (Фото, Видео)
04 На высоте: Лунин стал лучшим футболистом Овьедо в матче с Жироной (Видео)
05 Владимир Кличко отреагировал на гибель Коби Брайанта
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь