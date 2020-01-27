Днепр-1 проиграл второй спарринг на сборах в Турции

Новости спорта:"Днепр-1" проиграл польскому ФК "Ягеллония" в контрольном матче.

Футболисты "Днепра-1" проиграли в своем втором контрольном поединке на тренировочном сборе в турецком Белеке.

В понедельник команда уступила польскому клубу "Ягеллония" (Белосток) - 0:1.

Мяч в ворота украинцев на 14-й минуте с пенальти забил чешский легионер "Ягеллонии" Мартин Поспишил.

Напомним, первый спарринг подопечные Дмитрия Михайленко проиграли сербскому клубу ТСЦ (Бачка-Топола) - 0:1.

28 января днепряне сыграют в Турции с чешским клубом "Богемианс" (Прага), 30 января - с венской "Аустраей", 1 февраля - с чешской "Сигмой" (Оломоуц).

Турецкий сбор "Днепр-1" завершит 2 февраля.