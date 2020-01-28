Неплохое усиление: Тоттенхэм согласовал контракт с лидером ПСВ

Новости спорта:Стивен Бергвейн может стать игроком Тоттенхэма до закрытия зимнего трансферного окна.

Нападающий ПСВ Стивен Бергвейн может стать игроком Тоттенхэма до закрытия зимнего трансферного окна, сообщает Voetbal International.

"Шпоры" договорились о переходе нидерландского вингера и должны завершить сделку ближайшее время. Сумма трансфера составит около 32 млн евро.

Ожидается, что в ближайшее время 22-летний игрок прибудет в расположение лондонского клуба для прохождения медосмотра и подписания контракта.

В текущем сезоне Бергвейн провел 29 поединков в футболке ПСВ, забив 6 голов и совершив 13 ассистов.

Ранее сообщалось, что Милан отказал Тоттенхэму в аренде Кшиштофа Пьонтека.