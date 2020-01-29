Оболонь-Бровар нацелился на звезду УПЛ

Новости спорта:Александр Голиков вошел в сферу интересов перволиговой Оболони-Бровар.

Как стало известно Sport Arena, защитник Александр Голиков вошел в сферу интересов перволиговой Оболони-Бровар.

Последним клубом 28-летнего игрока был Черноморец, но еще в ноябре одесский клуб расторг контракт с Голиковым.

Ранее защитник также успел поиграть за Олимпик, Никополь, Энергию, ПФК Сумы, Арсенал Киев, Полтаву и Львов.

В нынешнем сезоне Голиков в составе Черноморца провел 14 матчей, результативными действиями не отличаясь.

Оболонь-Бровар находится на шестом месте турнирной таблицы Первой лиги, отставая от лидирующего Руха на 2 очка.