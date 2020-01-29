Сольный проход Супряги - в обзоре матче Днепр-1 - Богемианс (Видео)

СК Днепр-1 провел товарищеский поединках на подготовительных сборах в Турции, в котором уступил чешскому Богемиансу (1:2).
Вашему вниманию видео голов и обзор данного противостояния:
Днепр-1 — Богемианс 1:2
Голы: Супряга, 47 — Ваничек, 54, Кейта, 90+1.
Днепр-1 (1-й тайм): Зновенко, Чичиков, Лопыренок, Гуйе, Полевой, Батагов, Когут, Гонсалвеш, Рубчинский, Беляев, Коркишко.
Днепр-1 (2-й тайм): Зновенко, Сваток, Чичиков, Батагов, Кравченко, Снижко, Назаренко, Шаповал, Рубчинский (Ярмолюк, 58), Сабатини, Супряга.