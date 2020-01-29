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"Хочется попробовать что-то новое": Эриксен попрощался с фанатами Тоттенхэма

"Хочется попробовать что-то новое": Эриксен попрощался с фанатами Тоттенхэма
17:06 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер ФК Интер

Новости спорта:Кристиан Эриксен ранее присоединился к Интеру.

Полузащитник Кристиан Эриксен, перешедший из "Тоттенхэм Хотспур" в миланский "Интер", обратился к болельщикам "шпор".

"Дорогие болельщики „Тоттенхэма“! Я не знаю, с чего начать. У меня не было времени попрощаться со всеми, хотя мне казалось, что я провёл много матчей там, где все говорили и думали, что на следующий день в клубе меня не будет. У меня осталось очень много невероятных воспоминаний за последние 6,5 лет, что я провёл в „Тоттенхэме“. Я по-настоящему наслаждался каждой тренировкой и каждой игрой в составе этой команды, но иногда просто хочется попробовать что-то новое!

Так что, болельщики "шпор", для меня было честью играть за ваш клуб. Надеюсь, мы ещё встретимся в будущем!" — написал Эриксен на странице в "Твиттере".

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ФК Тоттенхэм, Футбол, Новости футбола, Кристиан Эриксен.
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