Тоттенхэм подписал вингера сборной Нидерландов

Вингер ПСВ и сборной Нидерландов Стивен Бергвейн стал игроком лондонского Тоттенхэма. Об этом сообщает официальный сайт "шпор".
Сумма данного трансфера пока остается неизвестной. Контракт Стивена с командой рассчитан до лета 2025 года.
В текущем сезоне Бергвейн провел за ПСВ 29 матчей, в которых сумел отличиться шестью забитыми голами и 10 голевыми передачами.
Steven's first day at Hotspur Way!#WelkomBergwijn @eToro pic.twitter.com/Mz0lOaLcmP
— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 29, 2020
How to pronounce Steven Bergwijn...
...from @StevenBergwijn! #WelkomBergwijn #COYS pic.twitter.com/J402V9cqM2
— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 29, 2020
Напомним, ранее сообщалось, что Тоттенхэм выкупил Ло Чельсо у Бетиса и продал Эриксена в Интер.