Тоттенхэм подписал вингера сборной Нидерландов

Вингер ПСВ и сборной Нидерландов Стивен Бергвейн стал игроком лондонского Тоттенхэма. Об этом сообщает официальный сайт "шпор".

Сумма данного трансфера пока остается неизвестной. Контракт Стивена с командой рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне Бергвейн провел за ПСВ 29 матчей, в которых сумел отличиться шестью забитыми голами и 10 голевыми передачами.

Steven's first day at Hotspur Way!#WelkomBergwijn @eToro pic.twitter.com/Mz0lOaLcmP

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 29, 2020