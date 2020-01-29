Скачать
Среда, 29.01.2020
Шахтер потерпел первое поражение в 2020 году (Видео)
Шахтер потерпел первое поражение в 2020 году (Видео)
Матч звезд Суперлиги: дата, место, составы и программа (Фото, Видео)
Матч звезд Суперлиги: дата, место, составы и программа (Фото, Видео)
Новые подробности трагической гибели Коби Брайанта
Новые подробности трагической гибели Коби Брайанта
Украинский супертяж отказался от Олимпиады
Украинский супертяж отказался от Олимпиады

Тоттенхэм подписал вингера сборной Нидерландов

Тоттенхэм подписал вингера сборной Нидерландов
14:46 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Стивен Бергвейн принял решение переехать в Англию.

Вингер ПСВ и сборной Нидерландов Стивен Бергвейн стал игроком лондонского Тоттенхэма. Об этом сообщает официальный сайт "шпор".

Сумма данного трансфера пока остается неизвестной. Контракт Стивена с командой рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне Бергвейн провел за ПСВ 29 матчей, в которых сумел отличиться шестью забитыми голами и 10 голевыми передачами.

Тоттенхэм ведет переговоры по Бэйлу

Напомним, ранее сообщалось, что Тоттенхэм выкупил Ло Чельсо у Бетиса и продал Эриксена в Интер.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Нидерландов, ФК Тоттенхэм, Футбол, Новости футбола, Стивен Бергвейн.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украинский супертяж отказался от Олимпиады
02 Боруссия Д установила ценник на Холанда
03 Полуфинал Кубка Английской лиги: Манчестерское дерби
04 Зидан рассказал, когда Лунин вернется в Реал
05 Трансфер Матвиенко в Арсенал: всплыли новые подробности
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь