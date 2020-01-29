Все соперники Динамо на втором турецком сборе: расписание матчей

2 февраля футболисты киевского "Динамо" возвратятся в турецкий Белек, где продолжат подготовку ко второй части сезона.
На втором сборе подопечные Алексея Михайличенко проведут шить контрольных матчей, сообщает пресс-служба киевлян.
Расписание игр:
5 февраля. "Динамо" - "Олимпия" (Любляна, Словения)
6 февраля. "Динамо" - "Стрёмсгодсет" (Драммен, Норвегия)
9 февраля. "Динамо" - "Борац" (Баня-Лука, Босния и Герцеговина)
11 февраля. "Динамо" - БАТЭ (Борисов, Беларусь)
12 февраля. «Динамо" - "Тобол" (Костанай, Казахстан)
15 февраля. "Динамо" - "Динамо" (Тбилиси, Грузия).
Второй турецкий сбор динамовцев продлится до 16 февраля.