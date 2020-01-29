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Все соперники Динамо на втором турецком сборе: расписание матчей

Все соперники Динамо на втором турецком сборе: расписание матчей
17:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта:Второго февраля столичный клуб начнет второй тренировочный сбор в Белеке.

2 февраля футболисты киевского "Динамо" возвратятся в турецкий Белек, где продолжат подготовку ко второй части сезона.

На втором сборе подопечные Алексея Михайличенко проведут шить контрольных матчей, сообщает пресс-служба киевлян.

Расписание игр:

Итоги первого турецкого сбора Динамо (Видео)

5 февраля. "Динамо" - "Олимпия" (Любляна, Словения)

6 февраля. "Динамо" - "Стрёмсгодсет" (Драммен, Норвегия)

9 февраля. "Динамо" - "Борац" (Баня-Лука, Босния и Герцеговина)

11 февраля. "Динамо" - БАТЭ (Борисов, Беларусь)

12 февраля. «Динамо" - "Тобол" (Костанай, Казахстан)

15 февраля. "Динамо" - "Динамо" (Тбилиси, Грузия).

Второй турецкий сбор динамовцев продлится до 16 февраля.

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