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Планы Александрии на второй сбор в Турции

Планы Александрии на второй сбор в Турции
09:58 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: ФК Александрия

Новости спорта:Подопечные Владимира Шарана проведут 6 контрольных матчей на втором сборе в Турции.

31 января «Александрия» отправится на второй учебно-тренировочный сбор, который также пройдет в Турции.

Главный тренер «горожан» Владимир Шаран запланировал проведение шести контрольных поединков.

Расписание спаррингов Александрии на втором сборе:

Футболисты Баварии подрались на тренировке

3 февраля — «Кайсар» (Казахстан)

6 февраля — «Левски» (Болгария)

9 февраля — «Кызылжар» (Казахстан)

9 февраля — под вопросом

12 февраля — «Динамо Тбилиси» (Грузия)

12 февраля — «Днепр-1» (Украина)

Отметим, что в Украину Александрия возвратится 14 февраля.

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Футбол, ФК Александрия, УПЛ, Новости футбола.
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