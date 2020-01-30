Планы Александрии на второй сбор в Турции

31 января «Александрия» отправится на второй учебно-тренировочный сбор, который также пройдет в Турции.
Главный тренер «горожан» Владимир Шаран запланировал проведение шести контрольных поединков.
Расписание спаррингов Александрии на втором сборе:
3 февраля — «Кайсар» (Казахстан)
6 февраля — «Левски» (Болгария)
9 февраля — «Кызылжар» (Казахстан)
9 февраля — под вопросом
12 февраля — «Динамо Тбилиси» (Грузия)
12 февраля — «Днепр-1» (Украина)
Отметим, что в Украину Александрия возвратится 14 февраля.