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Боруссия объявила о переходе Джана

Боруссия объявила о переходе Джана
21:39 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Полузащитник Ювентуса Эмре Джан перешел в Боруссию Д.

Дортмундская Боруссия объявила на официальном сайте о трансфере полузащитника Ювентуса Эмре Джана.

Игрок переходит в немецкий клуб на правах аренды с правом выкупа, который будет активирован, если согласованные условия будут выполнены.

Хавбек является воспитанником Баварии и находился в первой команде мюнхенцев с 2011 по 2013 годы, пока не перебрался в леверкузенский Байер. Также футболист выступал за Ливерпуль и Ювентус.

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В нынешнем сезоне Джан не имел места в основе, проведя на поле за Ювентус всего 279 минут во всех турнирах.

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ФК Боруссия Д, Футбол, Новости футбола, Эмре Джан.
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