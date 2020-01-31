Боруссия объявила о переходе Джана

Новости спорта:Полузащитник Ювентуса Эмре Джан перешел в Боруссию Д.

Дортмундская Боруссия объявила на официальном сайте о трансфере полузащитника Ювентуса Эмре Джана.

Игрок переходит в немецкий клуб на правах аренды с правом выкупа, который будет активирован, если согласованные условия будут выполнены.

Хавбек является воспитанником Баварии и находился в первой команде мюнхенцев с 2011 по 2013 годы, пока не перебрался в леверкузенский Байер. Также футболист выступал за Ливерпуль и Ювентус.

В нынешнем сезоне Джан не имел места в основе, проведя на поле за Ювентус всего 279 минут во всех турнирах.