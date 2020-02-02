"Читаю, что люди пишут": Милевский рассказал о своем канале на YouTube

Новости спорта:Артем Милевский рассказал о своем новом проекте.

В конце прошлого года Артем Милевский запустил свой канал в YouTube под названием "Миля". Форвард "Динамо" Брест рассказал о том, почему принял такое решение:

"Что касается YouTube, я бы не сказал, что у меня огромные рейтинги. Кому-то нравится, кому-то не нравится. У Жени Савина было много идей по поводу меня. Я смотрел на него, думал, как это преподнести. С Саней Панковым об этом разговаривали.

Я пока зарабатываю футболом, но надо же чем-то потом заниматься. На самом деле, я доволен тем, что сейчас происходит. Я постоянно захожу, читаю, что люди пишут, кому-то отвечаю. Думаю, что добавить".

Ранее Милевский рассказал, что не играл бы за Шахтер.