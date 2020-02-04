Неймар пропустит следующий матч ПСЖ: названа причина

Новости спорта:Неймар пропустит матч 23-го тура чемпионата Франции против Нанта.

Нападающий ПСЖ Неймар пропустит матч 23-го тура чемпионата Франции против Нанта, сообщает официальный сайт парижан.

Бразилец не сыграет в сегодняшнем поединке из-за повреждения спины, которое он получил в предыдущем матче с Монпелье (5:0).

В нынешнем сезоне Неймар забил 15 мячей и отдал 8 результативных передач в 16 матчах за ПСЖ во всех турнирах.

ПСЖ лидирует в чемпионате Франции, опережая Марсель на 12 очков после 22 туров. В 1/8 финала Лиги чемпионов команда Томаса Тухеля сыграет против дортмундской Боруссии.