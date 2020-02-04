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Неймар пропустит следующий матч ПСЖ: названа причина

Неймар пропустит следующий матч ПСЖ: названа причина
09:04 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Неймар пропустит матч 23-го тура чемпионата Франции против Нанта.

Нападающий ПСЖ Неймар пропустит матч 23-го тура чемпионата Франции против Нанта, сообщает официальный сайт парижан.

Бразилец не сыграет в сегодняшнем поединке из-за повреждения спины, которое он получил в предыдущем матче с Монпелье (5:0).

В нынешнем сезоне Неймар забил 15 мячей и отдал 8 результативных передач в 16 матчах за ПСЖ во всех турнирах.

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ПСЖ лидирует в чемпионате Франции, опережая Марсель на 12 очков после 22 туров. В 1/8 финала Лиги чемпионов команда Томаса Тухеля сыграет против дортмундской Боруссии.

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ПСЖ, Неймар, Футбол, Новости футбола.
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