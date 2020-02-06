Тухель высказался о вечеринке Неймара

Новости спорта:Главный тренер ПСЖ Томас Тухель отклонил приглашение Неймара на вечеринку.

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель прокомментировал победный матч команды против Нанта (2:1). Наставник высказался насчет грандиозной вечеринки Неймара в честь грядущего дня рождения накануне поединка в чемпионате Франции.

"Да, вечеринка могла повлиять на физическое состояние игроков, но что я могу сделать? Если бы я оставил всех футболистов, которые были на вечеринке, на скамейке запасных, то у меня не было бы команды", — говорит Тухель.

"Нельзя было выбирать игроков, основываясь на их отсутствии на вечеринке. К счастью, перед этой игрой у нас был не слишком напряженный матч с Монпелье, потому что большую часть времени мы играли в большинстве", — приводит слова немца RMC Sport.

Ранее Неймар рассыпался в комплиментах Месси.