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Тухель высказался о вечеринке Неймара

Тухель высказался о вечеринке Неймара
13:45 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Главный тренер ПСЖ Томас Тухель отклонил приглашение Неймара на вечеринку.

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель прокомментировал победный матч команды против Нанта (2:1). Наставник высказался насчет грандиозной вечеринки Неймара в честь грядущего дня рождения накануне поединка в чемпионате Франции.

"Да, вечеринка могла повлиять на физическое состояние игроков, но что я могу сделать? Если бы я оставил всех футболистов, которые были на вечеринке, на скамейке запасных, то у меня не было бы команды", — говорит Тухель.

"Нельзя было выбирать игроков, основываясь на их отсутствии на вечеринке. К счастью, перед этой игрой у нас был не слишком напряженный матч с Монпелье, потому что большую часть времени мы играли в большинстве", — приводит слова немца RMC Sport.

Ранее Неймар рассыпался в комплиментах Месси.

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ФК ПСЖ, Футбол, Новости футбола, Томас Тухель.
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