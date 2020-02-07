Вратарь сборной Уругвая стал посмешищем в матче с Бразилией (Видео)

Новости спорта:Глупый автогол Арруабаррены лишил команду победы над Бразилией.

Курьезный гол пропустил вратарь сборной Уругвая U23 Игнасио де Арруабаррена в матче отборочного турнира Олимпийских игр с командой Бразилии.

На 40-й минуте при счете 1:0 в пользу уругвайской команды Арруабаррена отбил перед собой мяч после удара бразильского игрока, после чего пытался взять того в руки, но запутался и закатил себе круглого между ног в ворота.

Видео гола:

#PreolimpicoEnTyCSports ¿QUÉ HIZO? Uruguay y Brasil igualan 1-1 por el cuadrangular final. Mirá el partido EN VIVO acá https://t.co/JFZSFa7qWt pic.twitter.com/rQC8xH9Nc6 — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) February 6, 2020

Голкипер пытался исправить ошибку, но мяч уже пересек линию ворот. В итоге автогол был записан на вратаря, а встреча завершилась вничью - 1:1.