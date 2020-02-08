В Барселоне может появиться еще один Луис Суарес

Новости спорта:"Сине-гранатовые" очень тщательно подошли к поиску нового нападающего.

Барселона после травм Луиса Суареса и Усмана Дембеле, судя по всему, может подписать нападающего, который выступает в Испании.

Новой целью каталонцев, чтобы заменить Луиса Суареса, стал Луис Суарес из Сарагосы, с которым уже был установлен первый контакт, сообщает AS.

Сделку усложняет тот факт, что колумбийский нападающий находится в Сарагосе на правах аренды из Уотфорда.

В текущем сезоне Сегунды 22-летний Луис Суарес отметился 14 точными ударами и 3 результативными передачами в 24 поединках.

Напомним, что Барселона также рассматривает кандидатуры Виллиана Жозе и Лукаса Переса.