Ключевой защитник Шабанов вернулся в общую группу Динамо

Центрбек занимался по индивидуальной программе из-за воспаления ахиллового сухожилия.
Продолжает заниматься индивидуально вингер Виктор Цыганков, который восстанавливается после травмы передней части бедра.
Шабанов в нынешнем сезоне принял участие в 19 матчах Динамо, забив 2 гола.
Ранее в рамках второго турецкого сбора подопечные Алексея Михайличенко разгромили норвежский Стремсгодсет (3:0) и словенскую Олимпию (5:0).
В первом матче после возобновления чемпионата Украины киевляне примут Ворсклу 22 февраля. Матч пройдет при пустых трибунах на стадионе Динамо.