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Ключевой защитник Шабанов вернулся в общую группу Динамо

Ключевой защитник Шабанов вернулся в общую группу Динамо
15:56 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Защитник Динамо Артем Шабанов вернулся к тренировкам в общей группе.

Центрбек занимался по индивидуальной программе из-за воспаления ахиллового сухожилия.

Продолжает заниматься индивидуально вингер Виктор Цыганков, который восстанавливается после травмы передней части бедра.

Шабанов в нынешнем сезоне принял участие в 19 матчах Динамо, забив 2 гола.

Ранее в рамках второго турецкого сбора подопечные Алексея Михайличенко разгромили норвежский Стремсгодсет (3:0) и словенскую Олимпию (5:0).

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В первом матче после возобновления чемпионата Украины киевляне примут Ворсклу 22 февраля. Матч пройдет при пустых трибунах на стадионе Динамо.

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Все по теме:

Травма, УПЛ, ФК Динамо (Киев), Виктор Цыганков, Артем Шабанов.
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