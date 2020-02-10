Барселона вырвала победу у Бетиса

Новости спорта:Барселона обыграла на выезде Бетис 3:2.

Каталонцы одержали волевую победу в Севилье.

В матче 23-го тура чемпионата Испании (Ла Лига) «Барселона» обыграла на выезде «Бетис» 3:2, сообщает Укринформ.

В Севилье хозяева дважды выходили вперед в первом тайме после голов Каналеса (с пенальти) и Фекира. «Барселона» еще до перерыва дважды отыгралась - забили Де Йонг и Бускетс. Победный мяч за гостей на 72-й минуте забил Ленгле. 3:2 - победа «Барселоны».

«Барселона» набрала 49 очков и остается на втором месте. Каталонцы отстают от лидера чемпионата «Реала» на три очка.