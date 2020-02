Из-за сильного ветра футболисты минуту не могли справиться с мячом (Видео)

Эпизод произошел в матче между командами клубов "Миллуол" и "Вест Бромвич", сообщает Footboom.com.

“Сильный ветер мешал футболистам разыграть угловой во время матча 31-го тура Чемпионшипа между "Миллуолом" и "Вест Бромвичем". Видео-факт был опубликован ESPN FC в Twitter. Погода вносит свои коррективы”, - говорится в сообщении.

Напомним, вчера команды украинских футболистов Александра Зинченко и Андрея Ярмоленко не смогли сыграть в Манчестере матч 26 тура чемпионата Англии (АПЛ).

It was a MISSION to keep the ball in place in London today pic.twitter.com/dJhF7SGvLC

— ESPN FC (@ESPNFC) February 9, 2020