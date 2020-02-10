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Понедельник, 10.02.2020
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Из-за сильного ветра футболисты минуту не могли справиться с мячом (Видео)

Из-за сильного ветра футболисты минуту не могли справиться с мячом (Видео)
20:10 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: millwallfc.co.ru

Новости спорта:Английские футболисты из-за ветра почти минуту разыгрывали угловой.

Эпизод произошел в матче между командами клубов "Миллуол" и "Вест Бромвич", сообщает Footboom.com.

“Сильный ветер мешал футболистам разыграть угловой во время матча 31-го тура Чемпионшипа между "Миллуолом" и "Вест Бромвичем". Видео-факт был опубликован ESPN FC в Twitter. Погода вносит свои коррективы”, - говорится в сообщении.

Напомним, вчера команды украинских футболистов Александра Зинченко и Андрея Ярмоленко не смогли сыграть в Манчестере матч 26 тура чемпионата Англии (АПЛ).

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Поединок между “Манчестер Сити” и “Вест Хэмом” перенесли из-за шторма “Киара” (Ciara). Дату переигровки назначат позже.

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АПЛ, ФК Вест Бромвич, ФК Миллуол, Чемпионат Англии.
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