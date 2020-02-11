В Реале выбрали лучшего игрока января

Новости спорта:Казмиро был назван лучшим игроком Реала в январе.

Каземиро стал лучшим игроком Реала в январе, сообщает официальный сайт мадридского клуба.

Бразильский полузащитник отметился двумя голами в семи поединках минувшего месяца, но считает, что награду получил благодаря партнерам.

"Это индивидуальный трофей, но, как всегда, это было при помощи моих товарищей по команде, потому что в футболе всегда нужно думать о коллективе", — сказал Каземиро.

Примечательно, что бразилец в борьбе за награду обошел Тибо Куртуа, которого признали лучшим игроком Ла Лиги в январе.