В Реале выбрали лучшего игрока января

Каземиро стал лучшим игроком Реала в январе, сообщает официальный сайт мадридского клуба.
Бразильский полузащитник отметился двумя голами в семи поединках минувшего месяца, но считает, что награду получил благодаря партнерам.
"Это индивидуальный трофей, но, как всегда, это было при помощи моих товарищей по команде, потому что в футболе всегда нужно думать о коллективе", — сказал Каземиро.
Примечательно, что бразилец в борьбе за награду обошел Тибо Куртуа, которого признали лучшим игроком Ла Лиги в январе.