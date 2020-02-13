Салах выступит на Олимпиаде-2020

Новости спорта:Мохамед Салах получит вызов в сборную Египта на Олимпиаду-2020.

Нападающий Ливерпуля Мохамед Салах получит вызов в сборную Египта на Олимпиаду-2020. Коуч молодежной сборной Шавки Гариб подтвердил выбор кандидатуры Салаха.

«Мы вызовем трех игроков основной сборной — пока что мы утвердили только кандидатуру Салаха. Он — один из лучших футболистов в мире. Я еще не говорил с ним, но рассчитываю, что Мохамед будет полностью готов, чтобы помочь сборной», — цитирует слова Гариба Goal.

Таким образом, Салах пропустит подготовку Ливерпуля к новому сезону. Египет пробился на Олимпиаду-2020 после победы в финале молодежного Кубка Африканских Наций.

Салах в текущем сезоне провел в составе Ливерпуля 33 матча во всех турнирах, забив 18 голов. Также Мохамед провел восемь матчей за сборную Египта, в которых отметился шестью голами.

Олимпиада-2020 пройдет в Токио с 22 июля по 8 августа.