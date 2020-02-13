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Салах выступит на Олимпиаде-2020

Салах выступит на Олимпиаде-2020
08:56 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Мохамед Салах получит вызов в сборную Египта на Олимпиаду-2020.

Нападающий Ливерпуля Мохамед Салах получит вызов в сборную Египта на Олимпиаду-2020. Коуч молодежной сборной Шавки Гариб подтвердил выбор кандидатуры Салаха.

«Мы вызовем трех игроков основной сборной — пока что мы утвердили только кандидатуру Салаха. Он — один из лучших футболистов в мире. Я еще не говорил с ним, но рассчитываю, что Мохамед будет полностью готов, чтобы помочь сборной», — цитирует слова Гариба Goal.

Таким образом, Салах пропустит подготовку Ливерпуля к новому сезону. Египет пробился на Олимпиаду-2020 после победы в финале молодежного Кубка Африканских Наций.

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Салах в текущем сезоне провел в составе Ливерпуля 33 матча во всех турнирах, забив 18 голов. Также Мохамед провел восемь матчей за сборную Египта, в которых отметился шестью голами.

Олимпиада-2020 пройдет в Токио с 22 июля по 8 августа.

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Олимпийские игры, ФК Ливерпуль, Футбол, Новости футбола, Мохамед Салах, Сборная Египта.
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