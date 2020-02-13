МЮ хочет приобрести двоих игроков сборной Англии

Новости спорта:Манчестер Юнайтед хочет усилить полузащиту.

Как сообщают английский источники, которые близки к офису Манчестер Юнайтед, клуб готов потратить больше 150 миллионов фунтов на приобретение двух футболистов из АПЛ.

Ими являются лидеры Лестера Джеймс Мэддисон и лидер Астон Виллы Джек Грилиш.

Первый в этом сезоне дорос до одного из лучших вингеров во всей АПЛ. Второй уже давно ходит в перспективных, но покинуть бирмингемский клуб никак не удается.

Считается, что если "вилланы" вылетят, то цена на Грилиша упадет чуть-ли не в два раза.

Стоит сказать, что оба клуба против продажи своих лидеров.