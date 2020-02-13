Новый Пирло: Ювентус намерен приобрести лидера Брешии

Новости спорта:Сандро Тонали покинет Брешия только за солидную компенсацию.

Как утверждает Calcio Mercato, Брешия установила ценник за полузащитника команды Сандро Тонали в размере 60 миллионов евро.

По данным источника, руководство клуба не хочет расставаться с 19-летним футболистом в летнее трансферное окно, а такую цену установило, чтобы отпугнуть потенциальных покупателей.

Отмечается, что за игрой хавбека в текущем сезоне активно наблюдают Ювентус и Интер. Тонали забил один гол в 22 матчах Серии А.

Ранее экс-футболист Андреа Пирло заявил, что Тонали — это лучший полузащитник чемпионата Италии на сегодняшний день.