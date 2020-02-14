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Кто стал лучшим футболистом Ливерпуля в январе

Кто стал лучшим футболистом Ливерпуля в январе
13:26 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Египтянин выиграл данную награду во второй раз за сезон.

Нападающий Ливерпуля Мохаммед Салах признан лучшим игроком команды в январе. Об этом сообщает официальный сайт "скаузеров".

Египтянин в прошлом месяце принял участие в шести матчах, в которых отметился тремя голами и двумя ассистами.

"Я счастлив выиграть эту награду. Не менее важно выигрывать все игры, в которых мы принимаем участие и продолжать в том же духе", — заявил форвард.

Для Салаха награда лучшему игроку месяца уже вторая за текущий сезон. Впервые футболист победил в данной номинации в августе.

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ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Мохаммед Салах.
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