Экс-тренер Арсенала может возглавить топ-клуб Испании

Испанский специалист Унаи Эмери может вернуться в Севилью. Об этом утверждает AS.
Тренер является приоритетным кандидатом на должность наставника андалусийцев, в случае, если руководство клуба решит уволить Хулена Лопетеги.
Севилья на данный момент пребывает в посредственной форме и не может выиграть уже в трех матчах кряду, занимая в Ла Лиге пятое место.
Унаи Эмери работал в клубе в период с 2013-го по 2016-й. За три сезона андалусийцы выиграли три Лиги Европы.
Последним его местом работы был лондонский Арсенал, с которого он был уволен три месяца назад.