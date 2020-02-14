Экс-тренер Арсенала может возглавить топ-клуб Испании

Новости спорта:Севилья намерена вернуть Эмери..

Испанский специалист Унаи Эмери может вернуться в Севилью. Об этом утверждает AS.

Тренер является приоритетным кандидатом на должность наставника андалусийцев, в случае, если руководство клуба решит уволить Хулена Лопетеги.

Севилья на данный момент пребывает в посредственной форме и не может выиграть уже в трех матчах кряду, занимая в Ла Лиге пятое место.

Унаи Эмери работал в клубе в период с 2013-го по 2016-й. За три сезона андалусийцы выиграли три Лиги Европы.

Последним его местом работы был лондонский Арсенал, с которого он был уволен три месяца назад.