Скачать
Пятница, 14.02.2020
Спринт в Антхольце: состав сборной Украины на этап ЧМ-2020
Спринт в Антхольце: состав сборной Украины на этап ЧМ-2020
"Усик не травмирован": Хирн объяснил перенос боя с Чисорой
"Усик не травмирован": Хирн объяснил перенос боя с Чисорой
Беленюк раскритиковал Ломаченко за скандальное видео
Беленюк раскритиковал Ломаченко за скандальное видео
Ломаченко сменил вид спорта (Видео)
Ломаченко сменил вид спорта (Видео)

Экс-тренер Арсенала может возглавить топ-клуб Испании

Экс-тренер Арсенала может возглавить топ-клуб Испании
13:56 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Севилья намерена вернуть Эмери..

Испанский специалист Унаи Эмери может вернуться в Севилью. Об этом утверждает AS.

Тренер является приоритетным кандидатом на должность наставника андалусийцев, в случае, если руководство клуба решит уволить Хулена Лопетеги.

Севилья на данный момент пребывает в посредственной форме и не может выиграть уже в трех матчах кряду, занимая в Ла Лиге пятое место.

Ярмоленко унизил игрока Вест Хэма

Унаи Эмери работал в клубе в период с 2013-го по 2016-й. За три сезона андалусийцы выиграли три Лиги Европы.

Последним его местом работы был лондонский Арсенал, с которого он был уволен три месяца назад.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

АПЛ, Эмери, Севилья, Примера, Арсенал, Унаи.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Усик не травмирован": Хирн объяснил перенос боя с Чисорой
02 Шедевр Ребича - в обзоре матча Милан - Ювентус (Видео)
03 МЮ нашел альтернативу Сульшеру
04 Новый Пирло: Ювентус намерен приобрести лидера Брешии
05 Российский тренер: У меня много дорогих часов от братьев Суркисов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь