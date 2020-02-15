Как переход Зиеша в Челси повлияет на Виллиана

Новости спорта:Подписание хавбека Хакима Зийеха из Аякса не повлияет на планы Челси на новый контракт для Виллиана.

Подписание хавбека Хакима Зийеха из Аякса не повлияет на планы Челси на новый контракт для Виллиана, сообщает The Independent.

Синие по-прежнему намерены предложить Виллиану новый договор, а сам бразилец заинтересован в продлении контракта на три года.

В нынешнем сезоне Виллиан сыграл за Челси в 31 матче, забив 5 голов и отдав столько же результативных передач.

На неделе было официально объявлено, что Челси и Аякс договорились о переходе Зийеха летом за 40 миллионов евро.

На сегодняшний день подопечные Фрэнка Лампарда занимают четвертое место в таблице Премьер-лиги.