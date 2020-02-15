Как переход Зиеша в Челси повлияет на Виллиана

Подписание хавбека Хакима Зийеха из Аякса не повлияет на планы Челси на новый контракт для Виллиана, сообщает The Independent.
Синие по-прежнему намерены предложить Виллиану новый договор, а сам бразилец заинтересован в продлении контракта на три года.
В нынешнем сезоне Виллиан сыграл за Челси в 31 матче, забив 5 голов и отдав столько же результативных передач.
На неделе было официально объявлено, что Челси и Аякс договорились о переходе Зийеха летом за 40 миллионов евро.
На сегодняшний день подопечные Фрэнка Лампарда занимают четвертое место в таблице Премьер-лиги.