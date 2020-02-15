Новости спорта:Легендарный итальянец может задержаться в большом футболе еще на сезон.

Вратарь Ювентуса Джанлуиди Буффон в марте обсудит новый контракт с Ювентусом, сообщает Tuttosport.

Старая синьора готова предложить клубной легенде продлить контракт на следующий сезон.

Действующее соглашение 42-летнего Буффона истекает в конце сезона, в течение которого он сыграл в 11 матчах во всех турнирах.

Сам Буффон завершать карьеру игрока по окончании нынешнего сезона не собирается.

В декабре Джанлуиджи повторил рекорд Паоло Мальдини по количеству сыгранных в Серии А матчей.

Бьянконери на сегодняшний день занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея равное количество очков с лидирующим Интером.