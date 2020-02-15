Вратарь Ювентуса Джанлуиди Буффон в марте обсудит новый контракт с Ювентусом, сообщает Tuttosport.
Старая синьора готова предложить клубной легенде продлить контракт на следующий сезон.
Действующее соглашение 42-летнего Буффона истекает в конце сезона, в течение которого он сыграл в 11 матчах во всех турнирах.
Сам Буффон завершать карьеру игрока по окончании нынешнего сезона не собирается.
В декабре Джанлуиджи повторил рекорд Паоло Мальдини по количеству сыгранных в Серии А матчей.
Бьянконери на сегодняшний день занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея равное количество очков с лидирующим Интером.