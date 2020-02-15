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Суббота, 15.02.2020
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Буффон в марте обсудит новый контракт с Ювентусом

Буффон в марте обсудит новый контракт с Ювентусом
15:44 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Легендарный итальянец может задержаться в большом футболе еще на сезон.

Вратарь Ювентуса Джанлуиди Буффон в марте обсудит новый контракт с Ювентусом, сообщает Tuttosport.

Старая синьора готова предложить клубной легенде продлить контракт на следующий сезон.

Действующее соглашение 42-летнего Буффона истекает в конце сезона, в течение которого он сыграл в 11 матчах во всех турнирах.

Сам Буффон завершать карьеру игрока по окончании нынешнего сезона не собирается.

В декабре Джанлуиджи повторил рекорд Паоло Мальдини по количеству сыгранных в Серии А матчей.

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Бьянконери на сегодняшний день занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея равное количество очков с лидирующим Интером.

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ФК Ювентус, Серия А, Новости футбола, Джанлуиди Буффон.
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