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Игроки Барселоны поддержали напарника, выйдя в необычных футболках

Игроки Барселоны поддержали напарника, выйдя в необычных футболках
18:24 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Футболисты «Барселоны» вышли на матч в футболках в поддержку Дембеле.

Игроки «Барселоны» вышли на матч 24-го тура чемпионата Испании с «Хетафе» в футболках с фамилией полузащитника Усмана Дембеле. Таким образом футболисты решили поддержать французского хавбека, получившего серьёзную травму.

Напомним, Дембеле получил разрыв проксимального сухожилия бицепса правого бедра и 13 февраля перенёс хирургическое вмешательство в финской клинике. Приблизительные сроки восстановления составляют шесть месяцев. Дембеле пропустит чемпионат Европы 2020 года.

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Усман Дембеле перешёл в «Барселону» из дортмундской «Боруссии» в августе 2017 года. В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании провёл за «Барсу» пять матчей и забил один мяч.

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ФК Барселона, Дембеле, Ла Лига, Примера.
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