Игроки Барселоны поддержали напарника, выйдя в необычных футболках

Игроки «Барселоны» вышли на матч 24-го тура чемпионата Испании с «Хетафе» в футболках с фамилией полузащитника Усмана Дембеле. Таким образом футболисты решили поддержать французского хавбека, получившего серьёзную травму.

Напомним, Дембеле получил разрыв проксимального сухожилия бицепса правого бедра и 13 февраля перенёс хирургическое вмешательство в финской клинике. Приблизительные сроки восстановления составляют шесть месяцев. Дембеле пропустит чемпионат Европы 2020 года.

#CourageDembélé Keep your head up, Ousmane! pic.twitter.com/fH7Dmuz0nc

— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 15, 2020