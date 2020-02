Футболист Сельты нокаутировал Зидана в матче Примеры (Фото, Видео)

На 61-й минуте матча чемпионата Испании, в котором Реал Мадрид принимал Сельту, футболист гостей Джозеф Айду "летел" за мячом и врезался в тренера Реала Зинедина Зидана.

Еще и таким образом, что падающий на него специалист ударился лицом о бутсу игрока.

Celta out here trying to injure zidane pic.twitter.com/cR5axlYVmu

