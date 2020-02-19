Мойес рассказал, сыграет ли Ярмоленко с Манчестер Сити

Новости спорта:Украинский вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко продолжает восстанавливаться после травмы.

30-летний украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко не сыграет в перенесенном поединке 26-го тура АПЛ с "Манчестер Сити", который состоится в среду, 19-го февраля, в 21:30 по киевскому времени.

Украинский футболист продолжает восстанавливаться после травмы.

"Андрей Ярмоленко продолжает восстанавливаться после травмы. Он уже приступил к тренировкам и чувствует себя хорошо", — отметил главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес.

В текущем сезоне Ярмоленко провел за "Вест Хэм" 15 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал одну результативную передачу.