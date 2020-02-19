Милан подписал контракт с немецким тренером

Новости спорта:Ральф Рангик, скорее всего, возглавит Милан.

Бывший тренер РБ Лейпциг Ральф Рангник должен возглавить Милан в следующем сезоне. Об этом сообщает L’Equipe.

По информации источника, руководство "россонери" подписало предварительный контракт с немецким специалистом. Рангник должен возглавить команду летом этого года.

Соглашение также предусматривает выплату неустойки тренеру, если Милан передумает и откажется от сделки.

Напомним, что последним клубом в карьере Рангника был РБ Лейпциг, из которого он ушел летом прошлого года. В данный момент Милан занимает восьмую строчку в таблице чемпионата Италии, набрав 35 очков.