Неймар получил престижную награду во Франции

Новости спорта:Неймар признан лучшим игроком Лиги 1 в январе.

Нападающий ПСЖ Неймар признан лучшим игроком Лиги 1 в январе.

В голосовании бразилец опередил Юниса Абдельхамида из Реймса и Муссу Дембеле из Лиона.

В прошлом месяце Неймар забил пять мячей в трех матчах чемпионата Франции и помог своей команде одержать две победы.

Всего на счету форварда 16 голов и восемь результативных передач в 17 матчах в футболке парижан в нынешнем сезоне.

ПСЖ лидирует в чемпионате Франции, опережая Марсель на десять очков. В воскресенье команда Томаса Тухеля сыграет с Бордо.