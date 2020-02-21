Неймар получил престижную награду во Франции

Нападающий ПСЖ Неймар признан лучшим игроком Лиги 1 в январе.
В голосовании бразилец опередил Юниса Абдельхамида из Реймса и Муссу Дембеле из Лиона.
В прошлом месяце Неймар забил пять мячей в трех матчах чемпионата Франции и помог своей команде одержать две победы.
Всего на счету форварда 16 голов и восемь результативных передач в 17 матчах в футболке парижан в нынешнем сезоне.
ПСЖ лидирует в чемпионате Франции, опережая Марсель на десять очков. В воскресенье команда Томаса Тухеля сыграет с Бордо.