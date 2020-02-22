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"У Феррари явно проблемы": пилот из стана соперников

"У Феррари явно проблемы": пилот из стана соперников
16:56 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Ферстаппен выразил мнение, что у известной скудерии не все впорядке.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мыслями об итогах первой серии официальных предсезонных тестов Формулы-1, которые прошли с 19 по 21 февраля на автодроме «Каталунья» в Барселоне.

По словам нидерландского спортсмена, соперники из «Феррари» испытывают проблемы.

«Похоже, у „Феррари“ проблемы. Но они ещё не начинали работу на симуляцию гонок, так что прочесть их потенциал непросто. Что касается нас, то мы не так далеко от „Мерседеса“, как может показаться.

Формулу-1 может покинуть легендарный гонщик

Мы поставили на первое место надёжность. С надёжной машиной получится развивать её агрессивно», — приводит слова Ферстаппена GPblog.

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Формула-1, Red Bull, Ferrari, Макс Ферстаппен.
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