Лидер Наполи пропустит матч с Барселоной

Новости спорта:Калиду Кулибали не поможет своей команде в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Барселоны.

Защитник Наполи Калиду Кулибали не поможет своей команде в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Барселоны. Об этом сообщила пресс-служба неаполитанцев.

Сенегальский футболист не попал в заявку неаполитанской команды на эту игру. Отмечается, что Кулибали пропустит поединок с каталонцами из-за мышечной травмы бедра.

Также в матче с Барселоной не сыграет нападающий Фернандо Льоренте - футболист заболел гриппом.

Напомним, что поединок Наполи - Барселона состоится во вторник, 25 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.