Милан надеется продлить Ибрагимовича

Новости спорта:Шведский футболист может остаться в клубе на следующий сезон.

«Милан» намерен сохранить в составе форварда Златана Ибрагимовича.

Текущий контракт футболиста истекает летом, но может быть автоматически продлен, если клуб выйдет в Лигу чемпионов по итогам чемпионата.

Как сообщает Tuttosport, представители «Милана» начали переговоры о продлении контракта с Ибрагимовичем, которое не будет зависеть от попадания команды в Лигу чемпионов. Отмечается, что форвард открыт к переговорам.

В этом сезоне Ибрагимович сыграл 9 матчей за «Милан» 9 матчей, забил три мяча и отдал одну голевую передачу.