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Милан надеется продлить Ибрагимовича

Милан надеется продлить Ибрагимовича
12:15 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Шведский футболист может остаться в клубе на следующий сезон.

«Милан» намерен сохранить в составе форварда Златана Ибрагимовича.

Текущий контракт футболиста истекает летом, но может быть автоматически продлен, если клуб выйдет в Лигу чемпионов по итогам чемпионата.

Как сообщает Tuttosport, представители «Милана» начали переговоры о продлении контракта с Ибрагимовичем, которое не будет зависеть от попадания команды в Лигу чемпионов. Отмечается, что форвард открыт к переговорам.

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В этом сезоне Ибрагимович сыграл 9 матчей за «Милан» 9 матчей, забил три мяча и отдал одну голевую передачу.

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ФК Милан, Златан Ибрагимович, Серия А, Футбол, Новости футбола.
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