Скачать
Вторник, 25.02.2020
Дерлис Гонсалес сотворил шедевр за Олимпию (Видео)
Дерлис Гонсалес сотворил шедевр за Олимпию (Видео)
Ястремская - Кенин: на кого ставят букмекеры в Дохе
Ястремская - Кенин: на кого ставят букмекеры в Дохе
Уайлдер впервые заговорил о поражении от Фьюри
Уайлдер впервые заговорил о поражении от Фьюри
Названа точная дата возвращения Ярмоленко на футбольное поле
Названа точная дата возвращения Ярмоленко на футбольное поле

Ливерпуль приблизился к невероятному рекорду Арсенала

Ливерпуль приблизился к невероятному рекорду Арсенала
13:27 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Мерсисайдцы продлили свою серию без поражений, обыграв дома Вест Хэм.

В поединке 27-го тура английской Премьер-лиги Ливерпуль не без проблем добыл победу над Вест Хэмом со счетом 3:2.

Интересно, что подопечные Юргена Клоппа не проигрывают в чемпионате Англии на протяжении 44-х матчей, благодаря чему "красным" удалось приблизиться к многолетнему рекорду Арсенала по количеству поединков без поражений.

В период с 2003 по 2004 год клуб из северного Лондона не проигрывал 49 матчей подряд. Таким образом, Ливерпулю осталось не допустить ошибок в следующих пяти встречах АПЛ, чтобы повторить достижение "канониров".

Печально известный вратарь возвращается в Ливерпуль

Стоит отметить, что Ливерпулю осталось выиграть всего четыре матча, чтобы стать чемпионом английской Премьер-лиги.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Арсенал (Лондон), ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Российского боксера Ковалева арестовали в США
02 Уайлдер впервые заговорил о поражении от Фьюри
03 Легендарный чемпион мира призвал убрать первый тяжелый вес в боксе
04 Ливерпуль "перестрелял" Вест Хэм в АПЛ (Фото, Видео)
05 "Вася, понял!": Беринчик пригрозил Ломаченко (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь