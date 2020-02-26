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Среда, 26.02.2020
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Монако может бесплатно заполучить лидера Наполи
12:35 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Монегаски включились в борьбу за бельгийского форварда Дриса Мертенса.

«Монако» включился в борьбу за форварда итальянского «Наполи» и национальной сборной Бельгии Дриса Мертенса.

По данным источника, итальянский клуб далек от продления контракта с бельгийцем, вследствие чего «Монако» выразил готовность подписать игрока бесплатно по истечении контракта.

Монегаски предлагают Мертенсу высокую зарплату, однако бельгиец на данный момент не уверен в целесообразности перехода.

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Отметим, что в этом сезоне чемпионата Италии Дрис Мертенс принял участие в 20 матчах, в которых забил шесть мячей и сделал четыре ассиста.

Ранее сообщалось, что миланский «Интер» может бесплатно подписать Мертенса.

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ФК Наполи, Футбол, Новости футбола, Дрис Мертенс.
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