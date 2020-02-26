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У Беседина есть три недели на обжалование своей дисквалификации

У Беседина есть три недели на обжалование своей дисквалификации
14:47 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Украинский футболист получил очень мягкий приговор, но детали дела до сих пор не известны.

Нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Беседин может обжаловать свою годичную дисквалификацию. Об этом заявил заместитель директора антидопингового центра Украины Ярослав Кручек в комментарии Tribuna.com.

"На обжалование есть 21 день с момента вынесения решения. Этим может воспользоваться любой спортсмен или его представители.

Шансы на то, что Беседин полностью добьется отмены дисквалификации, есть. Но оценить их не могу, так как мне не известны детали дела.

Год дисквалификации - такой срок говорит о том, что применили какое-то смягчение. Максимальное наказание для спортсмена, которого впервые обвинили в употреблении допинга - 4 года.

Беседин отстранен от футбола на год

В ситуации с Бесединым УЕФА принял решение о смягчении наказания на 50% или 75%", - сказал Кручек.

Напомним, "Динамо" сообщит, будет ли обжаловать решение, после того как получит полный текст документа.

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ФК Динамо (Киев), УЕФА, Футбол, Новости футбола, Артем Беседин.
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