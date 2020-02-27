Скачать
Четверг, 27.02.2020
Бенфика - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги Европы
Бенфика - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги Европы
Украинец Кигитов завоевал "золото" на ЧЕ в стрельбе из пневматического пистолета
Украинец Кигитов завоевал "золото" на ЧЕ в стрельбе из пневматического пистолета
Обладателей "Спортивного Оскара" назовут 9 марта: все претенденты на награду
Обладателей "Спортивного Оскара" назовут 9 марта: все претенденты на награду
62-летний американец побил мировой рекорд по длительности стояния в планке (Видео)
62-летний американец побил мировой рекорд по длительности стояния в планке (Видео)

Десна продлила контракт с основным форвардом

Десна продлила контракт с основным форвардом
13:13 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: ФК Десна

Новости спорта:Украинский форвард Александр Филиппов остается в Десне.

Десна продлила контракт с нападающим Александром Филипповым.

Новое соглашение рассчитано до 2022 года, срок действия предыдущего контракта подходил к завершению в конце сезона.

В составе черниговского клуба Филиппов выступает с 2016 года после перехода из Авангарда. За неполных четыре года форвард забил 39 мячей в 110 матчах за Десну.

В нынешнем сезоне 27-летний Филиппов забил 10 голов в 17 матчах во всех турнирах.

После 19 туров Десна занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Украины. В следующем матче команда Александра Рябоконя сыграет против Мариуполя в Чернигове.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Десна, Новости футбола, Александр Филиппов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Хирн назвал Уайлдера чрезвычайно ограниченным боксером
02 Украинская грация стала мультимедалисткой турнира по художественной гимнастике в Венгрии
03 Бенфика - Шахтер: на кого ставят букмекеры
04 В Челси планируется грандиозная "чистка": кто не нужен Лэмпарду
05 Ман Сити обыграл Реал в Мадриде в 1/8 финала ЛЧ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь