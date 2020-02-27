Десна продлила контракт с основным форвардом

Новости спорта:Украинский форвард Александр Филиппов остается в Десне.

Десна продлила контракт с нападающим Александром Филипповым.

Новое соглашение рассчитано до 2022 года, срок действия предыдущего контракта подходил к завершению в конце сезона.

В составе черниговского клуба Филиппов выступает с 2016 года после перехода из Авангарда. За неполных четыре года форвард забил 39 мячей в 110 матчах за Десну.

В нынешнем сезоне 27-летний Филиппов забил 10 голов в 17 матчах во всех турнирах.

После 19 туров Десна занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Украины. В следующем матче команда Александра Рябоконя сыграет против Мариуполя в Чернигове.