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Четверг, 27.02.2020
Бенфика - Шахтер: онлайн-трансляция ответного матча (Фото, Видео)
Бенфика - Шахтер: онлайн-трансляция ответного матча (Фото, Видео)
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Бенфика - Шахтер: кто выйдет в старте

Бенфика - Шахтер: кто выйдет в старте
21:16 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Стали известны стартовые составы на матч 1/16 финала Лиги Европы Бенфика - Шахтер.

В столице Португалии Шахтер узнает свою судьбу на оставшийся отрезок сезона. На кон поставлено все. Вот и стартовый состав от Луиша Каштру выглядит бескомпромиссным и предельно атакующим. "Горнякам" предстоит взламывать центр поля соперников, который в этой встрече получит весомую подпитку в лице Юлиана Вайгля, так что Алану Патрику на вершине треугольника в центре поля придется взламывать крепкую оборону оппонентов.

Бенфика: Влаходимос — Т. Тавареш, Диаш, Ферру, Гримальдо — Чикинью, Вайгль, Таарабт, Силва — Пицци, Соуза.

Запасные: Свилар, Серви, Сеферович, Флорентину, Н. Тавареш, Жота, Винисиус.

Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили — Степаненко, Маркос Антонио — Марлос, Алан Патрик, Тайсон — Мораес.

Запасные: Шевченко, Хочолава, Тете, Коноплянка, Майкон, Болбат, Фернандо.

Бенфика - Шахтер: на кого ставят букмекеры

Матч Бенфика — Шахтер начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на "Телеграф Спорт".

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