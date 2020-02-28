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Почему Коваленко пропустил ответный матч с Бенфикой

Почему Коваленко пропустил ответный матч с Бенфикой
13:33 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:У Виктора Коваленко травма задней поверхности бедра.

Как стало известно Football.ua, причиной непопадания Виктора Коваленко в заявку на игру против Бенфики (3:3) стала небольшая травма.

Предварительно, травма не несет большой угрозы вылета игрока из строя на длительное время.

На этой неделе футболист пропустил два тренировочных дня, поэтому тренерский штаб не стал рисковать здоровьем полузащитника и не включил его в заявку на игру.

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Прогнозируется, что по возвращению в Украину Коваленко сможет принимать участие в тренировках и, возможно, сыграет в следующем матче "горняков" в УПЛ против Ворсклы. 

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ФК Шахтер, Футбол, Виктор Коваленко, Новости футбола.
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