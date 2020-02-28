Определен лучший игрок Лиги чемпионов по итогам первых матчей 1/8 финала

Бельгиец отметился голом и ассистом на Сантьяго Бернабеу.
По результатам голосования на официальном сайте УЕФА, хавбек Манчестер Сити Кевин Де Брюйне признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.
В игре против Реала (2:1) на Сантьяго Бернабеу футболист отметился голом с пенальти и отдал результативную передачу.
Игрок недели: де Брейне
Гол + пас в матче с "Реалом" в #ЛигаЧемпионов
Согласны с выбором болельщиков? pic.twitter.com/RNlGANilC3
— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) February 28, 2020
Помимо Де Брюйне, на данную награду также претендовали Серж Гнабри (Бавария), Серхио Бускетс (Барселона) и Хуссем Ауар (Лион).