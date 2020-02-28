Скачать
Пятница, 28.02.2020
Шахтер узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы
Шахтер узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы
Усик - Чисора: названа точная дата боя
Усик - Чисора: названа точная дата боя
Легкоатлетка Прищепа попалась на допинге
Легкоатлетка Прищепа попалась на допинге
Лига Европы: определились пары 1/8 финала
Лига Европы: определились пары 1/8 финала

23-летняя иранская футболистка умерла от коронавируса

23-летняя иранская футболистка умерла от коронавируса
15:19 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:После 10-дневной борьбы с заболеванием скончалась иранская футболистка Ильхам Шейхи.

В мире футбола появилась первая жертва нового коронавируса, сообщает CGTN в "Твиттере".

Как утверждает источник, после 10-дневной борьбы с заболеванием скончалась иранская футболистка Ильхам Шейхи. Ранее от коронавируса ещё не умирали профессиональные спортсмены-футболисты.

Напомним, вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. К настоящему моменту от него скончалось более 2500 человек. При этом из заболевших выздоровели более 30 тыс. человек.

Шахтер узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы

Накануне, 27 февраля, стало известно, что в Италии новый коронавирус был впервые обнаружен у профессионального футболиста. Имя заболевшего спортсмена не разглашалось, однако уточнялось, что он проживает в провинции Сиена. При этом в Италии уже было принято решение провести ряд матчей без зрителей из-за вируса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Иран, Футбол, Видео, Новости футбола, Коронавирус, Ильхам Шейхи.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Голевая "перестрелка": обзор матча Бенфика - Шахтер (Видео)
02 Бенфика 3:3 Шахтер: события матча (Фото, Видео)
03 Усик - Чисора: названа точная дата боя
04 Бенфика - Шахтер: слова Лаже после матча Лиги Европы
05 Шахтер выстоял в Лиссабоне и прошел Бенфику в Лиге Европы (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь