23-летняя иранская футболистка умерла от коронавируса

Новости спорта:После 10-дневной борьбы с заболеванием скончалась иранская футболистка Ильхам Шейхи.

В мире футбола появилась первая жертва нового коронавируса, сообщает CGTN в "Твиттере".

Как утверждает источник, после 10-дневной борьбы с заболеванием скончалась иранская футболистка Ильхам Шейхи. Ранее от коронавируса ещё не умирали профессиональные спортсмены-футболисты.

Напомним, вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. К настоящему моменту от него скончалось более 2500 человек. При этом из заболевших выздоровели более 30 тыс. человек.

Накануне, 27 февраля, стало известно, что в Италии новый коронавирус был впервые обнаружен у профессионального футболиста. Имя заболевшего спортсмена не разглашалось, однако уточнялось, что он проживает в провинции Сиена. При этом в Италии уже было принято решение провести ряд матчей без зрителей из-за вируса.