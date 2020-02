Лацио вышел в лидеры Серии А (Видео)

Лацио обыграл Болонью (2:0) в домашнем матче 26-го тура Серии А.

Орлы повели в счете на 18-й минуте поединка усилиями Луиса Альберто. Спустя три минуты Хоакин Корреа удвоил преимущество Лацио.

Во втором тайме Болонья забила дважды, но в обоих эпизодах арбитр встречи Розарио Абиссо отменил взятие ворот после просмотра видеоповтора.

Ciro Immobile's Serie A record for Lazio:



130 games

94 goals

24 assists



Directly involved in a goal every 91 minutes on average. #SquawkaScout pic.twitter.com/DVAtM54VAI

