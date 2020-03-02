Азар ляжет под нож в США

Новости спорта:Футболист мадридского Реала Эден Азар на этой неделе перенесет тяжелую операцию на лодыжке.

Полузащитник Реала Эден Азар на этой неделе перенесет операцию на лодыжке. По информации ESPN, операция будет проведена в четверг или пятницу в США.

Отмечается, что на восстановление бельгийцу понадобится порядка двух месяцев.

Азар получил травму в матче с Леванте (0:1) 22 февраля. Это не первое повреждение Эдена в нынешнем сезоне, ранее он пропустил три месяца из-за травмы голеностопа.

В своем первом сезоне в составе Реала Азар сыграл в 15 матчах за Сливочных, отличившись одним голом и пятью результативными передачами.

Без бельгийца Реал победил Барселону в Эль Класико (2:0) и вернул себе лидерство в чемпионате Испании.