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Ибрагимович и Доннарумма могут покинуть Милан

Ибрагимович и Доннарумма могут покинуть Милан
17:49 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Главные звезды миланского клуба могут покинуть команду.

Футболисты "Милана" Златан Ибрагимович и Джанлуиджи Доннарумма могут покинуть итальянский клуб, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, это может произойти в случае, если "Милан" покинут технический директор Паоло Мальдини и директор красно-чёрных Звонимир Бобан. Напомним, трансфер Ибрагимовича в "Милан" в январе 2020 года во многом стал возможен благодаря усилиям Мальдини, который убедил шведского форварда в перспективности данного решения.

Кроме того агентом Ибрагимовича является Мино Райола, ранее выступивший с критикой фонда, который владеет "Миланом". В связи с этим клиенты Райолы в настоящий момент являются кандидатами на переход в другую команду. Среди клиентов Райолы числится и голкипер "Милана" Доннарумма.

Ранее Шевченко может возглавить Милан этим летом.

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Златан Ибрагимович, Футбол, Новости футбола.
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