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Ман Сити подписал бразильского таланта

Ман Сити подписал бразильского таланта
13:58 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Twitter

Новости спорта:Манчестер Сити подписал 17-летнего бразильца.

Манчестер Сити подписал защитника Коритибы Яна Коуто. Бразилец присоединится к команде по окончании сезона, сообщает официальный сайт "горожан".

Манчестерский клуб договорился с 17-летним футболистом о подписании контракта сроком на 5 лет. Переход обошелся Сити в 6 миллионов евро, еще столько же бразильский клуб получит в качестве бонусов.

Отметим, что Коуто также интересовалась Барселона, однако манкунианцы готовы были заплатить больше.

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Бразилец выиграл со сборной U-17 минувший чемпионат мира, с которой сыграл в 13 матчах.

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ФК Манчестер Сити, Футбол, Новости футбола, Ян Коуто.
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