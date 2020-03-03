Ман Сити подписал бразильского таланта

Новости спорта:Манчестер Сити подписал 17-летнего бразильца.

Манчестер Сити подписал защитника Коритибы Яна Коуто. Бразилец присоединится к команде по окончании сезона, сообщает официальный сайт "горожан".

Манчестерский клуб договорился с 17-летним футболистом о подписании контракта сроком на 5 лет. Переход обошелся Сити в 6 миллионов евро, еще столько же бразильский клуб получит в качестве бонусов.

Отметим, что Коуто также интересовалась Барселона, однако манкунианцы готовы были заплатить больше.

Бразилец выиграл со сборной U-17 минувший чемпионат мира, с которой сыграл в 13 матчах.