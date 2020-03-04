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Соль - о матче с Колосом: Я снова чувствую силу

Соль - о матче с Колосом: Я снова чувствую силу
08:56 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Facebook

Новости спорта:Испанский форвард Динамо Фран Соль поделился впечатлениями от игры с Колосом.

Во вторник, 3 марта, Динамо принимало Колос в рамках 21-го тура УПЛ. Киевляне одержали уверенную победу со счетом 2:0, а один из голов забил Фран Соль, который впервые за долгое время отыграл официальный матч все 90 минут.

Нападающий "бело-синих" прокомментировал поединок и свою игру:

"Доволен ли я своей игрой? Естественно, никто не идеален. Идеальных игр не бывает. Я делал неплохие забегания, старался все время находиться в хорошей позиции во время наших атак, но не всегда до меня доходил мяч. Тем не менее, я рад, что за долгое время провел на поле все 90 минут в официальном матче.

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Конечно, это намного сложнее, чем в контрольной игре. Я очень доволен проделанной работой. Сейчас я получаю награду за свой труд. Я снова чувствую ту силу, которая всегда была у меня ранее", - цитирует Соля официальный сайт Динамо.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, ФК Колос, Фран Соль.
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